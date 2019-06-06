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Сотрудник Алтай-Кокса победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу

Слесарь цеха автоматизации Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Дмитрий Вараксин стал чемпионом в своей весовой категории в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу «SIBERIAN CHALLENGE — VII».

Открытый Кубок Мира по пауэрлифтингу.
Открытый Кубок Мира по пауэрлифтингу.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

Кубок Мира по пауэрлифтингу объединил на одной площадке около 1000 спортсменов, выступающих в различных дисциплинах силового вида спорта.

Дмитрий выполнял нормативы по строгому подъему штанги на бицепс и армейскому жиму штанги стоя. Полученные результаты принесли спортсмену, помимо победы в своей весовой категории, бронзовую медаль в абсолютном зачете.

Открытый Кубок Мира по пауэрлифтингу.
Открытый Кубок Мира по пауэрлифтингу.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».
Открытый Кубок Мира по пауэрлифтингу.
Открытый Кубок Мира по пауэрлифтингу.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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