21 сентября
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Жизнь

Сотрудник Алтай-Кокса признан лучшим шеф-наставником в регионе

Мастер цеха улавливания Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Андрей Болотов вошел в число победителей краевого конкурса «Лучший шеф-наставник».

Андрей Болотов.
Андрей Болотов.
АО "Алтай-Кокс"

Соревновались в мастерстве 44 специалиста из 30 компаний Алтайского края. Победителями стали 12 представителей производственной и образовательной сфер, здравоохранения, строительных, транспортных и других организаций.

Андрей Болотов работает на Алтай-Коксе более 18 лет. Имеет высшее инженерное образование. Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов». Андрей активно участвует в корпоративных конкурсах «Лучший наставник», «Мастер года». По итогам 2021 года на Алтай-Коксе вошел в число шести лучших преподавателей теоретического обучения.

У участников конкурса «Лучший шеф-наставник» оценивали целенаправленность и системность наставнической работы с молодыми работниками, профессиональный рост новичков и их производственные результаты, а также активность подшефных в конкурсах профмастерства.

Одним из критериев конкурса было успешное развитие на предприятии культуры наставничества.

На Алтай-Коксе также проходит корпоративный конкурс «Лучший наставник», участниками которого стали более 500 работников завода. Его цель — сформировать команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия. Призерами конкурса в 2021 году в различных номинациях стали 18 сотрудников различных подразделений и цехов.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

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