Сотрудник Алтайского филиала Россети Сибирь получил государственную награду

Александр Ширяев Алтайский филиал Россети Сибирь

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Александр Иванович начал свою трудовую деятельность в крупнейшей электросетевой компании региона в 1995 году в должности диспетчера Новоалтайского района электрических сетей. Работал начальником оперативно-диспетчерской службы Северо-Восточных электрических сетейглавным инженером этого подразделения компании. С 2010 года — заместитель главного инженера по эксплуатации и начальник департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Алтайского филиала.

Александра Ивановича в компании знают и уважают. Без его участия не обходится ликвидация ни одного технологического нарушения на объектах электросетевого хозяйства. Он на посту в любое время суток. В мороз или метель, ливень или ураган, его не застать в рабочем кабинете, потому что его знания и опыт нужны на месте событий. Поэтому он всегда там, где «горячо».

Период с 2015 года в компании ознаменован знаковыми вводами в эксплуатацию новых современных энергообъектов. Это подстанция 110 кВ «Солнечная поляна» в краевом центре, подстанции 110 кВ «Бирюзовая Катунь» и 35 кВ «Трофимовская», электросетевые комплексы «Белокуриха-2» и «Сибирская монета». Все эти значимые для региона объекты были введены в эксплуатацию при активном участии Александра Ширяева.

Он с готовностью делится опытом с молодежью. Помог стать настоящими профессионалами многим техническим специалистам. К его мнению прислушиваются и новички, и опытные руководители.

В 2017 году департамент технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства под руководством Александра Ивановича стал победителем конкурса МРСК Сибири на звание «Лучший блок главного инженера» по направлению деятельности: эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства, зданий и сооружений.

Он уделяет большое внимание и работе за пределами компании: лично проводит уроки электробезопасности в школах, передает опыт студентам энергетического факультета Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, является членом Государственной экзаменационной комиссии по направлению «Электроэнергетика и электротехника» этого вуза.

Коллеги поздравляют Александра Ивановича и желают долгих лет профессиональной деятельности!