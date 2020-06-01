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Сотрудник Алтайского филиала Россети Сибирь получил государственную награду

Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено заместителю главного инженера Алтайского филиала Россети Сибирь Александру Ширяеву. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Александр Ширяев
Александр Ширяев
Алтайский филиал Россети Сибирь
Александр Иванович начал свою трудовую деятельность в крупнейшей электросетевой компании региона в 1995 году в должности диспетчера Новоалтайского района электрических сетей. Работал начальником оперативно-диспетчерской службы Северо-Восточных электрических сетей, главным инженером этого подразделения компании. С 2010 года — заместитель главного инженера по эксплуатации и начальник департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Алтайского филиала.

Александра Ивановича в компании знают и уважают. Без его участия не обходится ликвидация ни одного технологического нарушения на объектах электросетевого хозяйства. Он на посту в любое время суток. В мороз или метель, ливень или ураган, его не застать в рабочем кабинете, потому что его знания и опыт нужны на месте событий. Поэтому он всегда там, где «горячо».

Период с 2015 года в компании ознаменован знаковыми вводами в эксплуатацию новых современных энергообъектов. Это подстанция 110 кВ «Солнечная поляна» в краевом центре, подстанции 110 кВ «Бирюзовая Катунь» и 35 кВ «Трофимовская», электросетевые комплексы «Белокуриха-2» и «Сибирская монета». Все эти значимые для региона объекты были введены в эксплуатацию при активном участии Александра Ширяева.

Он с готовностью делится опытом с молодежью. Помог стать настоящими профессионалами многим техническим специалистам. К его мнению прислушиваются и новички, и опытные руководители.

В 2017 году департамент технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства под руководством Александра Ивановича стал победителем конкурса МРСК Сибири на звание «Лучший блок главного инженера» по направлению деятельности: эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства, зданий и сооружений.

Он уделяет большое внимание и работе за пределами компании: лично проводит уроки электробезопасности в школах, передает опыт студентам энергетического факультета Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, является членом Государственной экзаменационной комиссии по направлению «Электроэнергетика и электротехника» этого вуза.

Коллеги поздравляют Александра Ивановича и желают долгих лет профессиональной деятельности!

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