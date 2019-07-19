На Алтае сотрудник Росгвардии вынес из горящего дома ребенка

Возвращаясь домой, мужчина увидел разгорающийся пожар в жилом доме. Савушкин сообщил о происшествии в экстренные службы и незамедлительно направился к горящему дому. По словам хозяйки, в помещении находился ее внук.

Так как входные двери уже горели, росгвардеец разбил одно из окон и проник в помещение. Мужчина спас ребенка из пожара, после чего передал его прибывшим на место медицинским работникам. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

«Я поступил так, как поступил бы любой на моем месте. К счастью, я успел вовремя вынести ребенка из дома», — отметил Андрей Саушкин.

Андрей Саушкин altai-republic.ru

По предварительным сведениям, причиной возгорания стало аварийное состояние электропроводки.