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Жизнь

На Алтае сотрудник Росгвардии вынес из горящего дома ребенка

Сотрудник регионального филиала «Охрана» Андрей Саушкин спас ребенка из горящего дома в райцентре Майминского района, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Пожарные.
Пожарные.
22.mchs.gov.ru

Возвращаясь домой, мужчина увидел разгорающийся пожар в жилом доме. Савушкин сообщил о происшествии в экстренные службы и незамедлительно направился к горящему дому. По словам хозяйки, в помещении находился ее внук.

Так как входные двери уже горели, росгвардеец разбил одно из окон и проник в помещение. Мужчина спас ребенка из пожара, после чего передал его прибывшим на место медицинским работникам. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

«Я поступил так, как поступил бы любой на моем месте. К счастью, я успел вовремя вынести ребенка из дома», — отметил Андрей Саушкин.

Андрей Саушкин
Андрей Саушкин
altai-republic.ru

По предварительным сведениям, причиной возгорания стало аварийное состояние электропроводки.

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