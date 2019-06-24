Сотрудникам крупных российских банков запретили фотографировать мониторы

На основе фотографий клиентских данных могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники снимут деньги со счета клиента, считает директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимира Журавлев.

«Открытие» распространило запрет на фото- и видеосъемку служебных документов, презентаций, а также на аудиозапись внутренних переговоров. В ВТБ сообщили, что разрешают фотографии в банке только по согласованию, пишет polit.ru.

За фотографирование экрана компьютера сотруднику грозит увольнение, а если снимки передадут третьим лицам, то и заявление в полицию, сообщили в Сбербанке.