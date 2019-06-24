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24 июня
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Жизнь

Сотрудникам крупных российских банков запретили фотографировать мониторы

Крупные российские банки — Сбербанк, ВТБ, «Открытие» и «Юникредит» — запретили сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров. Мера введена, чтобы избежать утечки клиентских данных, пишет РБК.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

На основе фотографий клиентских данных могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники снимут деньги со счета клиента, считает директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимира Журавлев.

«Открытие» распространило запрет на фото- и видеосъемку служебных документов, презентаций, а также на аудиозапись внутренних переговоров. В ВТБ сообщили, что разрешают фотографии в банке только по согласованию, пишет polit.ru.

За фотографирование экрана компьютера сотруднику грозит увольнение, а если снимки передадут третьим лицам, то и заявление в полицию, сообщили в Сбербанке.

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