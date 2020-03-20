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Сотрудники Алтай-Кокса поддерживают благотворительный проект к 75-летию Победы

В преддверии 75-й годовщины Победы сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) организовали благотворительный концерт в поддержку волонтерского проекта по художественному оформлению фасада одного из домов Заринска.

Концерт.
Концерт.
ОАО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке

На концерте выступили танцевальные, вокальные и театральные коллективы Заринска. Все собранные средства направят на реализацию народного проекта по росписи фасада дома.

Благотворительный проект «Мирное небо».
Благотворительный проект «Мирное небо».
ОАО «Алтай-Кокс»
Концерт.
Концерт.
ОАО «Алтай-Кокс»
Концерт.
Концерт.
ОАО «Алтай-Кокс»
Концерт.
Концерт.
ОАО «Алтай-Кокс»

Сергей Локтионов,
сотрудник «Алтай-Кокса»:

Сергей Локтионов.
Сергей Локтионов.
ОАО «Алтай-Кокс»

С командой единомышленников мы горим идеей нарисовать красивую фреску. Мы задумали этот проект в знак уважения ветеранам Великой Отечественной войны, в память о наших дедах. Радует, что идею поддерживают жители Заринска.

Хочу поблагодарить всех, кто вносит посильный вклад в общее дело".


Художественное граффити, по замыслу инициаторов проекта, должно напоминать людям о героях, отдавших свои жизни за Отечество и подаривших нам мирное небо.

Заводские волонтеры выбрали способ коллективного финансирования проекта «Мирное небо» на платформе краудфандинга Планета.ру. Для продвижения идеи они подготовили мотивационный видеоролик, в съемках которого приняло участие около 100 горожан.

Инициатива сотрудников Алтай-Кокса уже нашла поддержку у благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК. Благодаря средствам фонда разработали тематическую концепцию оформления фасада дома.

Художественный проект, который украсит город и сохранит память о земляках-победителях, поддержала также администрация Заринска.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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