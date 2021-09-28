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Сотрудники Алтай-Кокса удостоены высокой государственной награды

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено трем работникам Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК).

Сотрудники Алтай-Кокса удостоены высокой государственной награды.
Сотрудники Алтай-Кокса удостоены высокой государственной награды.
Фото: пресс-служба "Алтай-Кокс"

Почетную награду директору по производству Вадиму Валясу, дозировщику Геннадию Зубареву и сортировщику кокса Владимиру Слезову вручил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Вадим Валяс работает на Алтай-Коксе с июня 1988 года начиная с должности газовщика коксовых печей. В его подчинении находятся все основные подразделения предприятия: от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции. Благодаря высокому уровню производственной дисциплины в этих подразделениях обеспечена безаварийная работа оборудования и выполнение производственных планов в полном объеме.

Виктор Томенко и Вадим Валяс.
Виктор Томенко и Вадим Валяс.
Фото: пресс-службы Губернатора

Геннадий Зубарев работает дозировщиком углеподготовительного цеха 33 года. Постоянно участвует в изучении, внедрении и дальнейшей эксплуатации нового оборудования. На его счету инициативы, направленные на улучшение работы и экономию производственных ресурсов.

Виктор Томенко и Геннадий Зубарев.
Виктор Томенко и Геннадий Зубарев.
Фото: пресс-службы Губернатора

Владимир Слезов работает сортировщиком кокса с августа 1981 года. При выполнении своих обязанностей проявил себя грамотным специалистом, который способен в короткие сроки организовать подготовку и реализацию оптимальных производственных решений. Он также является инструктором производственного обучения работников коксового цеха.

Виктор Томенко и Владимир Слезов.
Виктор Томенко и Владимир Слезов.
Фото: пресс-службы Губернатора

За успехи в труде сотрудники ранее неоднократно награждались грамотами предприятия.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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