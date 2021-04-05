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Жизнь

Алтайский заповедник показал, как выхаживают крохотных медвежат-сирот

Научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин побывал в Тверской области, где работает Центр спасения медвежат-сирот. Теперь подобный мини-центр появится и на Алтае.

Медвежонок.
Медвежонок.
CC0

Юрий Калинкин сам принимал непосредственное участие в воспитании шестерых медвежат из Карелии и Кировской области.

Он признался, что это намного сложнее содержания любых домашних животных.

«Нюансов много, среди них, прежде всего то, что питомцы — это дикие хищники, с которыми недопустимо налаживание каких-либо контактов облегчающих работу с животными в обыденной жизни, ведь они выращиваются для дикой природы», — прокомментировал зоолог.

Одно из необходимых и непривычных требований при работе с медвежатами — соблюдение режима молчания. Все эмоции, вопросы можно излагать только после ухода от места пребывания медвежат на определенное расстояние.

Отметим, что Алтайский заповедник уже трижды выпускал на своей территории медвежат, оставшихся без родни.

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