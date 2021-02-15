Сотрудники ФБС изъяли у рубцовчанина купленный Георгиевский крест прямо на почте

Артефакт рубцовчанин приобрел в интернете незаконно.
«Согласно мнению экспертов, приобретенная награда извлечена из культурного слоя мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны (Временного правительства) и является археологическим предметом, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен», — сообщается на сайте правительства региона.
Сообщается, что исторический предмет сотрудники ФСБ изъяли в момент получения посылки на почте. Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено дело об административном правонарушении.
Суд оштрафовал любителя реликвий и постановил о конфискации креста. В Алтайском крае это первое решение по делу о незаконном обороте археологических находок.
Теперь Георгиевский крест будет передан в Алтайский государственный краеведческий музей.