Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сотрудники ФСБ изъяли у рубцовчанина купленный Георгиевский крест прямо на почте

Житель Рубцовска приобрел в интернете Георгиевский крест времен Первой мировой войны. Однако реликвией он успел порадоваться недолго — на почте его задержали сотрудники ФСБ.

Георгиевский крест
Георгиевский крест
СС0

Артефакт рубцовчанин приобрел в интернете незаконно.

«Согласно мнению экспертов, приобретенная награда извлечена из культурного слоя мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны (Временного правительства) и является археологическим предметом, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен», — сообщается на сайте правительства региона.

Изъятый Георгиевский крест
Изъятый Георгиевский крест
СС0

Сообщается, что исторический предмет сотрудники ФСБ изъяли в момент получения посылки на почте. Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд оштрафовал любителя реликвий и постановил о конфискации креста. В Алтайском крае это первое решение по делу о незаконном обороте археологических находок.

Теперь Георгиевский крест будет передан в Алтайский государственный краеведческий музей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость