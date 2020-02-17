Сотрудники холдинга «Алтайлес» устанавливают дополнительные кормушки для лесных животных

50 лесных «столовых» обустроили в ленточных и приобских борах, в местах вероятного скопления животных. Из-за глубокого снега звери не могут добраться до стационарных кормушек, поэтому лесоводы предпринимают дополнительные меры по подкормке лесных зверей.

Несколько таких кормушек в местах перехода косуль появилось в Павловском районе в Касмалинском ленточном бору. Лесники оставили запасы еды на целый месяц. В «меню» — веники, сено, зерноотходы, соль. Помощь лесникам оказали волонтеры и журналисты.

Максим Усов,

заместитель директора по лесохозяйственной деятельности холдинга «Алтайлес» ( «Содружество»):

Такие лесные «столовые» — серьезное подспорье для косуль. В снежную зиму им сложно добыть корм самостоятельно. Даже передвижение по лесу затруднено. Проваливаясь в снег, косуля не всегда может добраться до стационарных кормушек. К тому же после оттепели на снегу образуется наст, о который животные режут ноги. Поэтому лесоводы обустраивают дополнительные кормушки там, где накануне заметили следы зверей.

Установка дополнительных кормушек для лесных животных. Фото предоставлено пресс-службой «Алтайлес». Установка дополнительных кормушек для лесных животных. Фото предоставлено пресс-службой «Алтайлес». Установка дополнительных кормушек для лесных животных. Фото предоставлено пресс-службой «Алтайлес». Установка дополнительных кормушек для лесных животных. Фото предоставлено пресс-службой «Алтайлес». Установка дополнительных кормушек для лесных животных. Фото предоставлено пресс-службой «Алтайлес». Установка дополнительных кормушек для лесных животных. Фото предоставлено пресс-службой «Алтайлес». Установка дополнительных кормушек для лесных животных. Фото предоставлено пресс-службой «Алтайлес».

Ранее пятнадцать кормушек в местах перехода косули обустроили в Михайловском районе. В окрестностях заказника оставили 3 тонны зерноотходов. По информации егерей, здесь обитает не менее трехсот животных. В Угловском районе сотрудники компании также приготовили для диких зверей соль, веники и зерноотходы. В Первомайском районе лесоводам помогали воспитанники школьного лесничества «Ёлочка». Ребята развезли сено, веники и зерно по Бобровскому заказнику.

Всего с начала 2020 года предприятия холдинга «Алтайлес» обустроили более 50 дополнительных кормушек не только для косуль, но и лосей, кабанов. Работа по подкормке животных продолжается.

Специалисты обращаются к любителям покататься на снегоходах в лесу. Косули — пугливые животные. Но убежать от надвигающейся опасности не могут из-за глубокого снега. Поэтому люди на снегоходах, сами того не зная, загоняют животных до смерти.

Бывают случаи, когда косуль преследуют для того, чтобы сделать красивый снимок или просто так, даже без всякой цели. Делать этого категорически нельзя, — подчеркнул Усов.

Комментарий специалиста:

Фото и видео пресс-службы «Алтайлес», а также Елены Панфило.