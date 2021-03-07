Сотрудники компании «Барнаулметаллургмонтаж» поздравили женщин с 8 марта

Инженеры, мастера, сварщики и рабочие вышли с воздушными шарами на заводскую площадку. Под громкоголосые поздравления около сотни шаров взмыли в небо, вызвав у женщин приятные эмоции.

Директор предприятия Роман Трофимов отметил, что «в строительстве, как правило, женщин встречается меньше, но к каждой из наших дам мы всегда относимся с большим уважением и вниманием, и в женский праздник постарались их порадовать и удивить».

Такая же акция прошла на нескольких предприятиях холдинга «Коксохиммонтаж» в разных городах страны.