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Жизнь
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Сотрудники компании «Барнаулметаллургмонтаж» поздравили женщин с 8 марта

Накануне 8 марта мужчины компании «Барнаулметаллургмонтаж» поздравили женщин-коллег с наступающим весенним праздником.

Сотрудники компании "Барнаулметаллургмонтаж" сделали отличный подарок своим женщинам.
Сотрудники компании "Барнаулметаллургмонтаж" сделали отличный подарок своим женщинам.
Из архива редакции.

Инженеры, мастера, сварщики и рабочие вышли с воздушными шарами на заводскую площадку. Под громкоголосые поздравления около сотни шаров взмыли в небо, вызвав у женщин приятные эмоции.

Директор предприятия Роман Трофимов отметил, что «в строительстве, как правило, женщин встречается меньше, но к каждой из наших дам мы всегда относимся с большим уважением и вниманием, и в женский праздник постарались их порадовать и удивить».

Такая же акция прошла на нескольких предприятиях холдинга «Коксохиммонтаж» в разных городах страны.

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