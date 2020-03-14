Сотрудники МЧС начинают закрывать ледовые переправы на Алтае

Специалисты территориального МЧС по Алтайскому краю продолжают наблюдение за толщиной льда в водоемах края и при необходимости закрывают ледовые переправы.

С наступлением весны использовать такие переправы становится небезопасно. По этой причине 13 марта было принято решение о закрытии ледового пути на реке Обь в Быстроистокском районе.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пока остаются открытыми в крае три ледовые переправы:

в Бийском районе ( село Шульгинка — поселок Амурский , выдерживает нагрузку 5 тонн);

село Шульгинка — поселок Амурский выдерживает нагрузку 5 тонн); в Шелаболихинском районе ( от Шелаболихи до села Иня , выдерживает нагрузку 3 тонны);

от Шелаболихи до села Иня выдерживает нагрузку 3 тонны); в Каменском районе ( от Камня-на-Оби — Островная , выдерживает нагрузку 14 тонн).

Одновременно спасатели предупреждают, особенно рыбаков, быть внимательными при выходе на лед. А при использовании переправ — не превышать грузоподъемность.

Напомним, в конце февраля два барнаульца-рыбака пропали на протоке Оби возле деревни Духовная. Они передвигались по льду на снегоходе в темное время суток и, скорее всего, не заметили полынью на одной из проток.

Поиски пропавших пока не принесли результата.