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Жизнь

Сотрудники МЧС начинают закрывать ледовые переправы на Алтае

Специалисты территориального МЧС по Алтайскому краю продолжают наблюдение за толщиной льда в водоемах края и при необходимости закрывают ледовые переправы.

В Камне-на-Оби открыли автомобильную переправу
В Камне-на-Оби открыли автомобильную переправу
"Каменские известия"

С наступлением весны использовать такие переправы становится небезопасно. По этой причине 13 марта было принято решение о закрытии ледового пути на реке Обь в Быстроистокском районе.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пока остаются открытыми в крае три ледовые переправы:

  • в Бийском районе (село Шульгинка — поселок Амурский, выдерживает нагрузку 5 тонн);
  • в Шелаболихинском районе (от Шелаболихи до села Иня, выдерживает нагрузку 3 тонны);
  • в Каменском районе (от Камня-на-Оби — Островная, выдерживает нагрузку 14 тонн).

Одновременно спасатели предупреждают, особенно рыбаков, быть внимательными при выходе на лед. А при использовании переправ — не превышать грузоподъемность.

Напомним, в конце февраля два барнаульца-рыбака пропали на протоке Оби возле деревни Духовная. Они передвигались по льду на снегоходе в темное время суток и, скорее всего, не заметили полынью на одной из проток.

Поиски пропавших пока не принесли результата.

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