Сотрудники МЧС начинают закрывать ледовые переправы на Алтае

С наступлением весны использовать такие переправы становится небезопасно. По этой причине 13 марта было принято решение о закрытии ледового пути на реке Обь в Быстроистокском районе.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пока остаются открытыми в крае три ледовые переправы:
- в Бийском районе (село Шульгинка — поселок Амурский, выдерживает нагрузку 5 тонн);
- в Шелаболихинском районе (от Шелаболихи до села Иня, выдерживает нагрузку 3 тонны);
- в Каменском районе (от Камня-на-Оби — Островная, выдерживает нагрузку 14 тонн).
Одновременно спасатели предупреждают, особенно рыбаков, быть внимательными при выходе на лед. А при использовании переправ — не превышать грузоподъемность.
Напомним, в конце февраля два барнаульца-рыбака пропали на протоке Оби возле деревни Духовная. Они передвигались по льду на снегоходе в темное время суток и, скорее всего, не заметили полынью на одной из проток.
Поиски пропавших пока не принесли результата.