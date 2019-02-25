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Жизнь

Сотрудники МЧС провели рейд в частном секторе Барнаула

Спасатели и полицейские провели профилактический рейд по частному сектору Барнаула. Жителям напомнили правила безопасности, пишет ГУ МЧС России по региону.

Рейд в Барнауле.
Рейд в Барнауле.
ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что подобные рейды проводят регулярно. Во время общения с горожанами спасатели разъясняли основные правила пожарной безопасности в быту, проводили инструктажи на противопожарную тематику, вручали тематические памятки.

Особое внимание уделили детской безопасности: инспектора еще раз напомнили жителям о том, что не рекомендуется оставлять детей без присмотра.

По статистике наибольшее число пожаров происходит в жилом секторе. Основными причинами по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, нарушение монтажа электропроводки и эксплуатации электрооборудования.

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