Сотрудники МЧС проводят в Алтайском крае операцию «Безопасный лед»

Рыбаки в Алтайском крае уже начали выходить на неокрепший лет местных рек. В связи с этим ГУ МЧС России по Алтайскому краю начала проводить масштабную операцию по безопасному поведению людей на водных объектах в зимнее время.

Операция проводится почти во всех муниципалитетах края. «В ней задействованы 103 патрульных группы, 296 человек, 92 единицы техники», — сообщает сайт территориального МЧС. Они устанавливают на водоемах специальные указатели, проводят разъяснительную работу.

В МЧС напоминают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

Правила безопасного поведения на зимних водоемах