Сотрудники МЧС проводят в Алтайском крае операцию «Безопасный лед»

Операция проводится почти во всех муниципалитетах края. «В ней задействованы 103 патрульных группы, 296 человек, 92 единицы техники», — сообщает сайт территориального МЧС. Они устанавливают на водоемах специальные указатели, проводят разъяснительную работу.
В МЧС напоминают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
Правила безопасного поведения на зимних водоемах
- особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду;
- выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не стесняющую движение, а также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета;
- возьмите с собой снаряжение: 2−3 метровый шест; веревку (не менее 15−25 метров);
- помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае возникновения опасности — переход по льду закрывается;
- безопаснее всего выходить на берег и спускаться к воде в местах, где лед виден и не покрыт снегом;
- идти лучше по уже протоптанным дорожкам;
- не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2−3 человека; не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время;
- если вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5−6 метров, и быть готовым оказать помощь товарищу;
- при перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала;
- внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед;
- не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыш, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Одно неосторожное движение — и можно провалиться под лед;
- не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;
- необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;
- если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.