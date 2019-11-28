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Жизнь

Сотрудники МЧС проводят в Алтайском крае операцию «Безопасный лед»

Рыбаки в Алтайском крае уже начали выходить на неокрепший лет местных рек. В связи с этим ГУ МЧС России по Алтайскому краю начала проводить масштабную операцию по безопасному поведению людей на водных объектах в зимнее время.

Силами МЧС проводится разъяснительная работа с рыбаками на водоемах
Силами МЧС проводится разъяснительная работа с рыбаками на водоемах
Пресс сужба ГУ МЧС

Операция проводится почти во всех муниципалитетах края. «В ней задействованы 103 патрульных группы, 296 человек, 92 единицы техники», — сообщает сайт территориального МЧС. Они устанавливают на водоемах специальные указатели, проводят разъяснительную работу.

В МЧС напоминают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

Правила безопасного поведения на зимних водоемах

  • особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду;
  • выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не стесняющую движение, а также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета;
  • возьмите с собой снаряжение: 2−3 метровый шест; веревку (не менее 15−25 метров);
  • помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае возникновения опасности — переход по льду закрывается;
  • безопаснее всего выходить на берег и спускаться к воде в местах, где лед виден и не покрыт снегом;
  • идти лучше по уже протоптанным дорожкам;
  • не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2−3 человека; не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время;
  • если вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5−6 метров, и быть готовым оказать помощь товарищу;
  • при перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала;
  • внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед;
  • не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыш, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Одно неосторожное движение — и можно провалиться под лед;
  • не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;
  • необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;
  • если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.
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