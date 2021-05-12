«Ростелеком» поддержал акцию «Фронтовые письма», организованную радио «Комсомольская правда» в Барнауле ко Дню Победы. Сотрудники компании собрались в радиостудии и зачитали отрывки из писем, которые в годы войны писали своим родным фронтовики.

В проект вошли письма алтайских красноармейцев, воевавших в разные годы на всех фронтах: Владимира Кузнецова, Василия Михалюка, военного летчика Николая Жертовского, капитана Николая Кучерова и других. Кто-то из них погиб в бою от прямого попадания снарядом, кто-то — по дороге из госпиталя на фронт, живыми с войны вернулись единицы.

В роли чтецов выступили ведущие инженеры электросвязи Алтайского филиала компании Ольга Борисова, Оксана Горелова, Юлия Коровина, Елена Искрина, менеджер клиентских проектов Егор Лепков, специалист техподдержки Дмитрий Васильев, ведущие специалисты Инна Пархоменко, Екатерина Тятюхина и другие.

Сотрудники «Ростелекома» в Барнауле озвучили на радио фронтовые письма. ПАО «Ростелеком» Сотрудники «Ростелекома» в Барнауле озвучили на радио фронтовые письма. ПАО «Ростелеком» Сотрудники «Ростелекома» в Барнауле озвучили на радио фронтовые письма. ПАО «Ростелеком»

Начальник управления правового обеспечения Алтайского филиала «Ростелекома» Елена Бакирова: «За короткие минуты работы в студии я пережила эмоции, не свойственные нашей работе и повседневной жизни. Слезы наворачивались на глаза, когда читала. Это была попытка погружения в чувства солдат, которые тяжело переживали расставание с семьями, близкими и передавали это в своих письмах».

Ролики с записями фронтовых писем в исполнении сотрудников «Ростелекома» звучали в эфире радио «Комсомольской правда» на 106,8 FM накануне Дня Победы и в праздничный день.

Ольга Ведерникова,

главный редактор регионального выпуска издания «Комсомольская правда» — Барнаул: