Сотрудники «Ростелекома» в Барнауле сыграли в благотворительном спектакле

Основная идея «Большой сцены» — участие в театральных постановках непрофессиональных актеров. В этот раз в актерскую труппу организаторы пригласили 25 человек, среди которых — представители бизнеса, архитекторы, дизайнеры, журналисты. «Ростелеком» на проекте представляли сразу три сотрудника из подразделения по работе с корпоративными и госклиентами: Людмила Гордюшкина, Инна Черепанова и Анна Прокопова. «В „Большой сцене“ мы получили возможность испытать для себя нехарактерные образы, прожить на сцене чужую жизнь. Это было как чудо», — поделилась эмоциями после премьеры Людмила Гордюшкина.
Подготовка к финалу продолжалась два с половиной месяца, в течение которых шли репетиции, фотосессии, подбор костюмов и декораций. Премьера проекта традиционно состояла из четырех мини-постановок, от классики до современного театра. Сотрудники «Ростелекома» сыграли в спектаклях «Последняя любовь Дон Жуана» по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта и «Город, где я» по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева. Режиссерами постановок выступили Николай Вязигин и Дарья Уханкова.
Светлана Седова,
заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:
Это было яркое театральное зрелище с достойной игрой наших коллег и всего актерского состава. В Год Театра проект «Большая сцена» в очередной раз привлек внимание к театральному искусству, но главное — помог солнечным детям в развитии творческих способностей в театральном кружке.
Организатор проекта, журнал «Автограф», вручил «Ростелекому» Благодарственное письмо за поддержку и участие в проекте.
Юлия Демидова,
главный редактор журнала:
Идея становится ценной, когда находит отклик в умах и сердцах людей. Если ее поддерживают федеральные компании, никакие границы добру не помеха. Благодарю «Ростелеком» за сотрудничество в юбилейном сезоне и надеюсь на дальнейшие совместные проекты.