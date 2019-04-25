Сотрудники «Ростелекома» в Барнауле сыграли в благотворительном спектакле

Национальный оператор связи выступил партнером и участником театрального благотворительного проекта «Большая сцена», организованного журналом «Автограф» при поддержке городского комитета по культуре и Алтайского государственного музыкального театра. Премьера пятого сезона проекта состоялась 18 апреля во Дворце культуры Барнаула и собрала более 500 зрителей. Часть средств от продажи билетов организаторы передали в театральный кружок «Мы вместе», в котором занимаются дети с синдромом Дауна.

Основная идея «Большой сцены» — участие в театральных постановках непрофессиональных актеров. В этот раз в актерскую труппу организаторы пригласили 25 человек, среди которых — представители бизнеса, архитекторы, дизайнеры, журналисты. «Ростелеком» на проекте представляли сразу три сотрудника из подразделения по работе с корпоративными и госклиентами: Людмила Гордюшкина, Инна Черепанова и Анна Прокопова. «В „Большой сцене“ мы получили возможность испытать для себя нехарактерные образы, прожить на сцене чужую жизнь. Это было как чудо», — поделилась эмоциями после премьеры Людмила Гордюшкина.

Подготовка к финалу продолжалась два с половиной месяца, в течение которых шли репетиции, фотосессии, подбор костюмов и декораций. Премьера проекта традиционно состояла из четырех мини-постановок, от классики до современного театра. Сотрудники «Ростелекома» сыграли в спектаклях «Последняя любовь Дон Жуана» по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта и «Город, где я» по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева. Режиссерами постановок выступили Николай Вязигин и Дарья Уханкова.

Светлана Седова,

заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

Это было яркое театральное зрелище с достойной игрой наших коллег и всего актерского состава. В Год Театра проект «Большая сцена» в очередной раз привлек внимание к театральному искусству, но главное — помог солнечным детям в развитии творческих способностей в театральном кружке.

Организатор проекта, журнал «Автограф», вручил «Ростелекому» Благодарственное письмо за поддержку и участие в проекте.

Юлия Демидова,

главный редактор журнала: