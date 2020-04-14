Сотрудники сибирского медцентра, делающего тесты на коронавирус, заразились COVID-19

Случаи заражения зафиксированы в учреждении, расположенном в Красноярске.

В пресс-службе научного-клинического центра эту информацию подтвердили, отметив, что заболели пять сотрудников.

«Они госпитализированы и получают необходимое лечение, контактировавшие с ними люди находятся на самоизоляции», — отметили в центре.

Также подчеркнули, что заболевшие не контактировали с биоматериалами, они работают в административном блоке.

По последним данным, согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире, в Красноярском крае официально подтверждены 110 случаев заражения.