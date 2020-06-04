Сотрудников сибирской колонии осудили за смертельный «прием в братство»

Инцидент произошел 10 ноября 2017 года в исправительной колонии № 33. Вновь прибывшего осужденного решили научить правилам поведения.
«Злоумышленники привлекли в качестве пособника преступления другого осужденного, который по их указанию для совершения преступных действий подготовил средства и орудия преступления», — рассказали в ведомстве.
Примечательно, что «свой» осужденный откуда-то достал боксерские перчатки, газовый баллончик, скотч, матрацы и электрошокер.
Перед экзекуцией сотрудники колонии отключили систему видеонаблюдения и переносной видеорегистратор.
Мужчину привели в подготовленное помещение, где повалили на матрац и связали руки скотчем, после чего начали бить его по голове и другим частям тела руками, коленями, ногами, резиновой палкой и электрошокером.
После потерпевшего доставили в больницу, однако, несмотря на оказываемую медпомощь, мужчина скончался 19 ноября.
«В результате закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием травматического отека головного мозга», — разъяснили в СК.
Бывшим сотрудникам ФСИН назначили от 10 до 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Их подельнику с учетом имеющейся судимости (по совокупности приговоров) назначили 24,5 года особого режима.