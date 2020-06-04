Сотрудников сибирской колонии осудили за смертельный «прием в братство»

В Республике Хакасия троих бывших сотрудников ФСИН признали виновными в совершении особо тяжких преступлений, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 10 ноября 2017 года в исправительной колонии № 33. Вновь прибывшего осужденного решили научить правилам поведения.

«Злоумышленники привлекли в качестве пособника преступления другого осужденного, который по их указанию для совершения преступных действий подготовил средства и орудия преступления», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что «свой» осужденный откуда-то достал боксерские перчатки, газовый баллончик, скотч, матрацы и электрошокер.

Перед экзекуцией сотрудники колонии отключили систему видеонаблюдения и переносной видеорегистратор.

Мужчину привели в подготовленное помещение, где повалили на матрац и связали руки скотчем, после чего начали бить его по голове и другим частям тела руками, коленями, ногами, резиновой палкой и электрошокером.

В алтайской колонии. УФСИН России по Алтайскому краю

После потерпевшего доставили в больницу, однако, несмотря на оказываемую медпомощь, мужчина скончался 19 ноября.

«В результате закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием травматического отека головного мозга», — разъяснили в СК.

Бывшим сотрудникам ФСИН назначили от 10 до 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Их подельнику с учетом имеющейся судимости (по совокупности приговоров) назначили 24,5 года особого режима.