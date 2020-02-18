Сотрудница новосибирского крематория рассказала о странных случаях на работе

Клековкина рассказала, что стереотипы о будущей профессии разрушились в первые же дни.

«Мой наставник учил меня, как мне тогда казалось, абсолютно странным вещам. Он говорил: «Похороны сродни театру, здесь все актеры — служители смерти: ты, люди, которые тебе помогают, даже родственники, пришедшие проститься с дорогим для них человеком. Но вы — действующие лица второго плана, главная роль — у умершего. Это ведь его последний спектакль перед уходом в иную труппу, поэтому нужно помочь ему выступить как можно лучше», — вспоминает сотрудница крематория.

За время работы, как она отметила, приходилось сталкиваться с оригинальными и сложными ситуациями. К примеру, довольно долго господствовал миф о подмене похоронных принадлежностей и снятии драгоценностей с тела умершего.

«Поэтому в первые годы моей работы родственникам разрешалось присутствовать в момент погружения гроба в кремационную печь», — рассказала она.

Самый серьезный казус на церемонии случился, когда одному молодому человеку показалось, что из гроба доносятся посторонние звуки.

«В этот момент гроб находился у открытой печи, парень кинулся к нему и опрокинул на пол. Представляете, какой ужас и для персонала, и для родных? После того случая желающих понаблюдать просят пройти в специально оборудованную плотным стеклом комнату. В целях безопасности», — разъяснила Клековкина.

В Барнаульском крематории показали , как проводят кремации. Анна Зайкова

Бывают и потасовки во время прощания, поскольку, как подчеркнула Клековкина, люди часто не понимают, где находятся.

«Бывшие жены являются выяснять отношения, устраивая потасовку в сакральный момент. Насмотрелась многого. То возникают споры по поводу захоронения, то родственники не могут разделить прах, доводят дело до судебных разбирательств», — рассказала сотрудница крематория.

Было несколько случаев, когда «мнительные близкие из-за грима не могли опознать усопшего». А поскольку это происходит непосредственно перед церемонией, приходилось срочно искать дополнительные характерные признаки: родинки, шрамы и так далее.

Также приходится периодически выезжать на церемонии прощания и развеивания праха над водой. Обычно это происходит у моста через реку Обь.

Однажды, вспоминает Клековкина, вблизи оказались посторонние, которые начали возмущаться, пытались помешать и грозились вызвать полицию.