2 апреля
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Жизнь

Социалисты поддержали обращение депутатов АКЗС унифицировать статус «детей войны»

На 28-й сессии депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания обсудили социально-значимое обращение в Госдуму. Оно касалось «детей войны». В крае их проживает более 80 тыс. человек. Парламентарии предложили унифицировать их статус на федеральном уровне.

Руки пожилого мужчины.
Руки пожилого мужчины.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Эту инициативу поддержал руководитель партийной фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Призываем коллег по палате проявить должное уважение к представителям опаленного войной поколения. Давайте решим этот вопрос хотя бы к 80-летию Великой Победы, — призывает он.

Социалисты напоминают, что фракция «Справедливая Россия — За правду» за последние годы внесла несколько законопроектов о «детях войны», предусмотрев для них дополнительные льготы и выплаты независимо от того, в каком регионе страны они проживают.

Требуется всего одно политическое решение и проблемы, о которой мы говорим более 10 лет с различных трибун, не будет, — цитирует пресс-служба регионального отделения СРЗП депутата Госдумы Александра Терентьева. — Примерно в трети субъектов РФ приняты свои законы, но кого считать «детьми войны» и как им помогать, каждый решает по-своему. Это вызывает у людей закономерное недоумение. Вывод один — нужен федеральный закон.

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