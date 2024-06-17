17 июня
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Жизнь

Социалисты заступились за жилищные права пенсионерки

Старость — это время, когда человек должен жить спокойно, но для 80-летней бывшей учительницы, отдавшей 42 года жизни педагогической работе, эта мечта осталась лишь мечтой.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Анна Зайкова

Нам сообщили из пресс-службы депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» о неординарной ситуации, в которую поневоле хочется вмешаться и найти справедливое решение.

Дом пенсионерки по ул. Мира, 9 в п. Алейский Алейского района признан аварийным, в нем нет никаких удобств, многие квартиры заброшены. Но она продолжает жить в нем и отапливать соседние брошенные площади, чтобы вода не перемерзла, сообщает пресс-служба алтайских социалистов.

И все равно холодно, — пишет в обращении к депутату Госдумы Александру Терентьеву дочь пожилой женщины. — Местная администрация не расселяет, так как жилья нет, строительства не будет.

Эти слова — отражение безысходности, в которую попала семья. Дочь, видя, как ее мать страдает, обращается к депутату, надеясь, что он сможет помочь. Заявительница рассказывает, что писала о проблеме в разные инстанции, но все ее претензии передают в местную администрацию, где ничего не двигается с мертвой точки.

Провели несколько экспертиз, дом признали аварийным, проживать в нем опасно, — пишет заявительница, добавив, что выплату насчитали "очень мизерную", но и с ней тянут — идут бесконечные суды.

Как сообщили в пресс-службе депутата Терентьева, понимая всю серьезность ситуации, он не остался равнодушным. Был направлен депутатский запрос прокурору Алтайского края с просьбой провести проверку и принять меры, направленные на защиту жилищных прав пенсионера, в том числе в суде. Ведь даже по фотографиям, которые прилагаются к обращению, видно, что жить в таком доме невозможно. Осыпающаяся штукатурка, трещины на стенах, прогнившие балки — все это говорит о том, что здание представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. Нет сомнения, ситуация требует вмешательства надзорных органов, которые помогут государственным органам пристально обратить внимание на эту проблему.

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