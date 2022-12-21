Социальные стартапы из 6 регионов получат до 1,5 млн рублей и экспертную поддержку Tele2 и фонда «Навстречу переменам»

Сибирь — Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» объявили победителей Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам» . Семеро предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Новосибирска и Туапсе получили гранты до 1,5 млн рублей для развития проектов, направленных на улучшение качества жизни детей в России. Двое из них — в номинации «Лучший цифровой проект для детей» , которую Tele2 учредила в честь 10-летия успешного сотрудничества с фондом.

В этом году на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact — влияние, воздействие, эффект) поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. После прохождения трехмесячного бизнес-курса в «Преинкубаторе» и онлайн-питчинга перед экспертами фонда до очной защиты в финале дошли лидеры 10 проектов, которые боролись за гранты в трех номинациях:

«Масштабный проект» ( для городов с населением от 100 000 человек);

для городов с населением от 100 000 человек); «Локальный проект» ( для городов с населением менее 100 000 человек в отдельных регионах России);

для городов с населением менее 100 000 человек в отдельных регионах России); «Лучший цифровой проект для детей» ( специальная номинация , учрежденная компанией Tele2 в честь 10-летия конкурса и стратегического партнерства с фондом «Навстречу переменам», чтобы дополнительно поддержать лучшие диджитал-проекты , направленные на обеспечение детей в регионах новыми возможностями , в том числе в сфере образования).

Все финалисты конкурса продолжат развивать свои стартапы в «Инкубаторе» фонда, который на сегодня является самым долгосрочным в России. Здесь лидеры импакт-проектов получают поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень, на протяжении 1−3 лет.

Гранты от Tele2 получат победители в номинации «Масштабный проект»:

Людмила Арчвадзе ( Москва), моделирование и производство адаптивной одежды для особенных детей Danylino — 1,45 млн рублей;

Москва), моделирование и производство адаптивной одежды для особенных детей Danylino — 1,45 млн рублей; Елена Паклина ( Ульяновск), проект Abacus Kids — обучение педагогов , тифлопедагогов , воспитателей , дефектологов работе по обучению особенных детей ментальному счету с помощью авторского электронного устройства — 1,5 млн рублей;

Ульяновск), проект Abacus Kids — обучение педагогов тифлопедагогов воспитателей дефектологов работе по обучению особенных детей ментальному счету с помощью авторского электронного устройства — 1,5 млн рублей; Алена Образцова и Наталья Смирнова ( Санкт-Петербург), проект «Мир ТСР» — производство и продажа аксессуаров к техническим средствам реабилитации ( ТСР) для правильного позиционирования детей с нарушениями в функционировании опорно-двигательного аппарата — 1,5 млн рублей;

и Санкт-Петербург), проект «Мир ТСР» — производство и продажа аксессуаров к техническим средствам реабилитации ТСР) для правильного позиционирования детей с нарушениями в функционировании опорно-двигательного аппарата — 1,5 млн рублей; Мария Петрикова ( Екатеринбург), авторские методики стоматологической помощи детям с ОВЗ без применения общего наркоза — 500 тысяч рублей.

Лучшей в номинации «Локальный проект» была признана инициатива Марины Артемовой из Туапсе — программа обучения с индивидуальным образовательным маршрутом для детей с аутизмом в частной школе MartSchool. На ее развитие будут выделены 500 тысяч рублей от партнера фонда УК «Деметра-Холдинг».

Х конкурс социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». Фото: ООО «Т2 Мобайл».

Каждый масштабный и локальный стартап оценивался взрослым и детским жюри. Членами взрослого жюри выступили топ-менеджеры компаний — партнеров фонда. Детское жюри, состоявшее из судей в возрасте от 9 до 14 лет, помогло более точно оценить потенциал социального воздействия проектов с точки зрения их благополучателей.

В номинации «Лучший цифровой проект для детей», по решению экспертного жюри из представителей «Навстречу переменам» и Tele2, победили:

Лилия Кукушкина ( Москва) с «Уроком толерантности к внешности» по профилактике буллинга;

Москва) с «Уроком толерантности к внешности» по профилактике буллинга; Наталья Степанова (Новосибирск) с проектом «Детский Атлас» по созданию интерактивных атласов регионов для расширения знаний школьников о родном крае , вовлечения детей в исследовательскую деятельность и развития учебной мотивации.

На поддержку каждого из этих социальных стартапов оператор мобильной связи выделит по 1 млн рублей.

Андрей Патока,

генеральный директор Tele2:

— Социальная роль Tele2 как оператора связи в широком смысле — создавать новые возможности для людей и обеспечивать системные позитивные изменения в обществе. В сотрудничестве с фондом «Навстречу переменам» мы поддерживаем самых активных жителей регионов: они пробуют, рискуют и меняют к лучшему жизнь сотен тысяч детей. В этом году за достижения партнерства с фондом Tele2 заняла первое место в номинации авторитетного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». Это вдохновляет идти вместе дальше. Мы надеемся, что в следующем году в проектах фонда примут участие еще больше смелых предпринимателей, а мы с радостью их поддержим.

Татьяна Бурмистрова,

соучредитель , председатель Совета фонда «Навстречу переменам»:

— Выпускники наших программ за все 10 лет работы «Навстречу переменам» говорят о том, как важна была для них поддержка фонда на этапе становления их организации — и финансовая, и нефинансовая. Это возможность получить признание, научиться измерять, доказывать социальное воздействие и благодаря бизнес-экспертизе наших партнеров выстраивать процессы так, чтобы со временем обрести устойчивость. За эти годы мы сформировали настоящее сообщество социальных предпринимателей. И я считаю, крайне важно продолжать поддерживать социальные стартапы — ведь каждый из них помогает решить какую-то острую проблему. При этом на старте у многих участников нашего конкурса нет ничего, кроме идеи, желания работать и веры, что все получится. За возможность воплощать эти идеи в жизнь я искренне благодарна компаниям, которые верят в нас, в нашу идею и поддерживают все эти годы, прежде всего — Tele2.