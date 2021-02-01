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Социальным сетям предписали удалять маты

С 1 февраля социальные сети должны удалять сообщения, содержащие нецензурную лексику.

Социальные сети.
Социальные сети.
unsplash.com

Предполагается, что соцсети будут самостоятельно выявлять и удалять нелегальный контент, в том числе сообщения с нецензурной бранью.

Также запрещены публикации с призывами к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов и сообщения, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

В список запрещенных материалов также входят данные о гостайне, оправдание терроризма или призывы к нему, экстремистские материалы и контент, который «пропагандирует порнографию и насилие», а также сведения об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства и о дистанционной продаже алкоголя, пишет «Росбалт».

Согласно закону, соцсеть должна блокировать такие материалы в течение суток после их выявления, а в спорных случаях обращаться в Роскомнадзор.

Социальные сети.
Социальные сети.
unsplash.com.

Мониторинг и количество посещений

Для мониторинга соблюдения этих требований Роскомнадзор должен создать реестр соцсетей, в который войдут сайты с персональными страницами пользователей и возможностью обмена сообщениями, посещаемость которых на территории РФ составляет 500 и более тысяч человек ежесуточно.

Если количество посещений снизится, соцсеть может быть удалена из реестра.

Соответствующие поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» одобрила Госдума в конце прошлого года, текст закона опубликован в электронной базе данных.

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