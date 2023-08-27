Социальный эксперимент с детьми провели в Бийске

Исследование провели добровольцы поисково-спасательного отряда "АлтайСпас22".

Незнакомые взрослые пытались увести детей на Петровском бульваре под разными предлогами - например, проводить к маме или помочь маленькой собачке.

Из 15 детей семеро ушли в незнакомцами. При этом у некоторых ребят были телефоны, но они ничего не заподозрили и не воспользовались связью, чтобы позвонить родителям и сообщить, с кем и куда они уходят.

Руководитель местного отделения отряда поясняет, что именно так детей чаще всего и крадут - просто втираются в доверие и уводят.

Причем случайные свидетели тоже не замечают ничего подозрительного - ребенок ведь идет добровольно.

Родителей призывают еще раз обговорить с детьми правила поведения с незнакомыми людьми, четко обозначить для них круг доверия - например, мама, папа и бабушка с дедушкой.

Кем бы ни представился незнакомец и в какой бы ни был форме, уходить с ним нельзя. Следует позвонить родителям или на номер 112. А если человек проявляет настойчивость - ребенку нужно бежать в людное место, просить помощи у прохожих, привлекать к себе внимание и кричать, что он не знает этого человека.

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