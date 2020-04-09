Социологи Академии запустили опрос населения Алтайского края

Результаты станут основой для исследования социального настроения граждан

Трудно придумать более актуальную тему для изучения на сегодняшний день, ведь самая ценная вещь в современном мире — информация. А самая большая проблема, связанная с информацией, — ее достоверность. Только напрямую обращаясь к людям, можно узнать их мнение, понять трудности, интересы. Никакие гипотезы и теоретические раскладки не дадут нам этих данных. Результаты опроса, на наш взгляд, могут быть полезны органам власти как ответная реакция населения на предпринимаемые действия. К тому же опрос — это отличный вариант и самим респондентам осознать преимущества и недостатки создавшейся ситуации.

Вопросы для респондентов составили эксперты кафедры психологии и социологии управления.

Пройти опрос можно по ссылке адаптация населения к условиям самоизоляции.