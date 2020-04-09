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Жизнь
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Социологи Академии запустили опрос населения Алтайского края

Результаты станут основой для исследования социального настроения граждан

Алтайский филиал РАНХиГС

Трудно придумать более актуальную тему для изучения на сегодняшний день, ведь самая ценная вещь в современном мире — информация. А самая большая проблема, связанная с информацией, — ее достоверность. Только напрямую обращаясь к людям, можно узнать их мнение, понять трудности, интересы. Никакие гипотезы и теоретические раскладки не дадут нам этих данных. Результаты опроса, на наш взгляд, могут быть полезны органам власти как ответная реакция населения на предпринимаемые действия. К тому же опрос — это отличный вариант и самим респондентам осознать преимущества и недостатки создавшейся ситуации.

Вопросы для респондентов составили эксперты кафедры психологии и социологии управления.

Пройти опрос можно по ссылке адаптация населения к условиям самоизоляции.

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