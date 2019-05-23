Социологи выяснили, как россияне относятся к геям

Треть жителей страны могли бы прекратить общение со знакомым, узнав о его нетрадиционной ориентации, сообщает «Левада-центр».

Большинство людей (56%) выразили негативное отношение к гомосексуалистам и лесбиянкам, следует из результатов опроса.

Около 40% заявили о нейтральном отношении к этой категории граждан, положительно относятся — 3% опрошенных. Лучше всего к ЛГБТ-представителям относятся те россияне, у которых геи и лесбиянки есть среди друзей.

За равные права выступают 47% участников опроса, противоположной позиции придерживаются 43% респондентов, пишет bfm.ru.

Специалисты опрашивали 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.