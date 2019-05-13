Социологи выяснили, как россияне относятся к своей работе

По данным социологов, 78% опрошенных готовы продолжить трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости. А уволиться и больше вообще не работать хотели бы 21%. Преимущественно этот вариант выбирают россияне старше 60 лет.
В основном, на выбор профессии россиянами влияют обстоятельства (34%), собственные увлечения и интересы (30%), зарплата (17%), отсутствие выбора (17%), престиж и карьерный рост (12%), востребованность профессии на рынке труда (10%), семейные традиции (7%), а также мнение родственников и друзей (6%).