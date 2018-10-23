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Социологи выяснили, какую пенсию хотят получать россияне

Граждане РФ назвали достойный размер пенсии: на должна составлять 37 300 рублей, следует из результатов опроса рекрутингового портала SuperJob, пишет ТАСС.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

«Достойный размер пенсии, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня составляет 37 300 рублей (в 2016 году — 35 200 рублей)», — говорится в исследовании.

В то же время, 24% опрошенных назвали сумму от 50 00 рублей, 16% — от 25 до 30 тысяч, а 1% — 10 000−15 000 рублей.

Наиболее высокую среднюю сумму достойной пенсии обозначили программисты — 42 тысячи рублей. Для юристов желанная пенсия — около 41 200 в месяц, для PR-менеджеров — 40 600, для бухгалтеров — 37 300 рублей.

Согласно опросу, основным источником дохода на пенсии большинство россиян (29%) видят работу и подработку, на втором месте — личные сбережения (о них заявили 19%).

На государственную пенсию надеются 16% опрошенных, на помощь детей — 3%, а еще 3% рассчитывают на средства, вложенные в НПФ, пишет znak.com.

Опрос проводился с 1 по 17 октября, охват респондентов составил 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проживающих на территории РФ.

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14 100 рублей.

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