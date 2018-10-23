Социологи выяснили, какую пенсию хотят получать россияне

Граждане РФ назвали достойный размер пенсии: на должна составлять 37 300 рублей, следует из результатов опроса рекрутингового портала SuperJob, пишет ТАСС .

«Достойный размер пенсии, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня составляет 37 300 рублей (в 2016 году — 35 200 рублей)», — говорится в исследовании.

В то же время, 24% опрошенных назвали сумму от 50 00 рублей, 16% — от 25 до 30 тысяч, а 1% — 10 000−15 000 рублей.

Наиболее высокую среднюю сумму достойной пенсии обозначили программисты — 42 тысячи рублей. Для юристов желанная пенсия — около 41 200 в месяц, для PR-менеджеров — 40 600, для бухгалтеров — 37 300 рублей.

Согласно опросу, основным источником дохода на пенсии большинство россиян (29%) видят работу и подработку, на втором месте — личные сбережения (о них заявили 19%).

На государственную пенсию надеются 16% опрошенных, на помощь детей — 3%, а еще 3% рассчитывают на средства, вложенные в НПФ, пишет znak.com.

Опрос проводился с 1 по 17 октября, охват респондентов составил 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проживающих на территории РФ.

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14 100 рублей.