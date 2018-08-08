Социологи выяснили, гордятся ли россияне своей страной

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школой экономики (ВШЭ) провел опрос на тему патриотизма. Большинство опрошенных россиян назвали патриотом человека, который любит свою страну. Но только каждый десятый готов потратить личное время на решение общественных проблем.

Респондентам в опросе предлагали несколько вариантов ответов. Большинство из них (74%) заявили, что патриотизм — это чувство любви к своей стране. Каждый третий под патриотизмом понимает желание поменять что-то в ней к лучшему, пишут «Известия». Также патриотом назвали человека, действующего во благо государства (24%), защищающего страну от нападок (32%), считающего свою родину лучшей в мире (29%), добавляет «Ридус».

Треть опрошенных гордятся, что являются гражданами России. Почти у такого же количества человек наличие паспорта вызывает чувство спокойствия. Каждый десятый респондент готов потратить личное время на решение общественных проблем, и только каждый двадцатый — отдаст свои деньги на это, пишет ura.ru.

Опрос проводился среди двух тысяч человек.