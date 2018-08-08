Социологи выяснили, гордятся ли россияне своей страной

Респондентам в опросе предлагали несколько вариантов ответов. Большинство из них (74%) заявили, что патриотизм — это чувство любви к своей стране. Каждый третий под патриотизмом понимает желание поменять что-то в ней к лучшему, пишут «Известия». Также патриотом назвали человека, действующего во благо государства (24%), защищающего страну от нападок (32%), считающего свою родину лучшей в мире (29%), добавляет «Ридус».
Треть опрошенных гордятся, что являются гражданами России. Почти у такого же количества человек наличие паспорта вызывает чувство спокойствия. Каждый десятый респондент готов потратить личное время на решение общественных проблем, и только каждый двадцатый — отдаст свои деньги на это, пишет ura.ru.
Опрос проводился среди двух тысяч человек.