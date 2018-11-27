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«Морской бой» и пиар-кампания фильма «Крымский мост». Как шутят соцсетях о конфликте между Россией и Украиной

Люди продолжают шутить даже в столь серьезной ситуации, как конфликт между российскими пограничниками и украинскими военными кораблями и последующим ведением в восьми областях Украины военного положения. Похоже, для многие просто не в состоянии воспринимать без юмора обострение отношений между двумя близкими народами — по крайней мере, соцсети это подтверждают.

В соцсетях обшутили обострение отношений между Украиной и Россией.
В соцсетях обшутили обострение отношений между Украиной и Россией.
Twitter, ВКонтакте, Instagram.

Больше всего в соцсетях достается украинскому президенту Петру Порошенко, который, собственно, и был инициатором введения в Украине военного положения. Но шутники не обходят и Путина.

Сам инцидент в шутку называют морским боем или рекламой фильма «Крымский мост» («фигасе себе у фильма 'Крымский мост' пиар-компания») — в общем, им только дай. Ну, оно и к лучшему. Смеяться-то куда приятнее.

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