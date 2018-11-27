«Морской бой» и пиар-кампания фильма «Крымский мост». Как шутят соцсетях о конфликте между Россией и Украиной

Люди продолжают шутить даже в столь серьезной ситуации, как конфликт между российскими пограничниками и украинскими военными кораблями и последующим ведением в восьми областях Украины военного положения. Похоже, для многие просто не в состоянии воспринимать без юмора обострение отношений между двумя близкими народами — по крайней мере, соцсети это подтверждают.