Порошенко ввел военное положение на Украине

26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Оно будет действовать с момента подписания до 26 января 2019 года, пишет РИА Новости.

Также украинский президент предписал СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы и информационную безопасность.

Однако в силу военное положение может вступить только после одобрения Верховной рады, которая соберется вечером 26 ноября.

Ранее о введении военного положения заявил Совет национальной безопасности и обороны. Это случилось после того, как в Черном море были задержаны три военных судна украинских ВМС, пытавшихся прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Во время задержания были ранены три гражданина Украины.

26 ноября вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.