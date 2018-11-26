Порошенко ввел военное положение на Украине

Также украинский президент предписал СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы и информационную безопасность.
Однако в силу военное положение может вступить только после одобрения Верховной рады, которая соберется вечером 26 ноября.
Ранее о введении военного положения заявил Совет национальной безопасности и обороны. Это случилось после того, как в Черном море были задержаны три военных судна украинских ВМС, пытавшихся прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Во время задержания были ранены три гражданина Украины.
26 ноября вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.