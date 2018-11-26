Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
97

Порошенко ввел военное положение на Украине

26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Оно будет действовать с момента подписания до 26 января 2019 года, пишет РИА Новости.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Также украинский президент предписал СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы и информационную безопасность.

Однако в силу военное положение может вступить только после одобрения Верховной рады, которая соберется вечером 26 ноября.

Ранее о введении военного положения заявил Совет национальной безопасности и обороны. Это случилось после того, как в Черном море были задержаны три военных судна украинских ВМС, пытавшихся прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Во время задержания были ранены три гражданина Украины.

26 ноября вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость