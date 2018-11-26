Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении правового режима военного положения. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения без всеобщей мобилизации, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось о задержании в Черном море трех кораблей ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

По заявлению центра общественных связей ФСБ, эти суда нарушили российскую границу.

Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет.

По факту нарушения госграницы заведено уголовное дело. В ФСБ сообщили, что Украине известен порядок прохождения через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу военных кораблей. Этот порядок, как заметила служба, раньше использовался для осуществления мирного прохода.