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Жизнь

Соцсети умилил кот, который каждый день провожает хозяина и машет ему лапкой

Житель маленького английского города Галифакс Майкл Коллинз рассказал в своем Twitter про кота по кличке Сокс, который каждый день его провожает и встречает, пишет «Питомцы Mail.ru».

Кот Sox, который машет хозяину лапой.
Кот Sox, который машет хозяину лапой.
twitter.com/mikeoldmac.

Британец опубликовал видео, на котором его провожает кот, отчаянно махая ему лапкой через окно.

«На данный момент в мире происходит очень много событий, так что вот видео моего машущего кота Сокса, чтобы вы улыбнулись», — написал Майкл.

На кадрах Сокс смотрит в окно и как только видит вышедшего из дома хозяина начинает махать ему лапой. Кот знает, когда Майкл возвращается домой, и к этому времени уже ждет на подоконнике.

Молодой человек признался, что каждый раз это вызывает у него улыбку: «Это мило и приятно, прекрасное начало дня!»

После публикации видео про кота рассказал таблоид Daily Mail — вторая после The Sun по величине тиража ежедневная газета в Великобритании.

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