Соцсети умилил кот, который каждый день провожает хозяина и машет ему лапкой

Житель маленького английского города Галифакс Майкл Коллинз рассказал в своем Twitter про кота по кличке Сокс, который каждый день его провожает и встречает, пишет « Питомцы Mail.ru ».

Британец опубликовал видео, на котором его провожает кот, отчаянно махая ему лапкой через окно.

«На данный момент в мире происходит очень много событий, так что вот видео моего машущего кота Сокса, чтобы вы улыбнулись», — написал Майкл.

At moment there’s a lot going on in the world so here’s a video of my waving cat sox to make you smile pic.twitter.com/FcRnqKNjAm — mike collins (@mikeoldmac) June 8, 2020

На кадрах Сокс смотрит в окно и как только видит вышедшего из дома хозяина начинает махать ему лапой. Кот знает, когда Майкл возвращается домой, и к этому времени уже ждет на подоконнике.

Молодой человек признался, что каждый раз это вызывает у него улыбку: «Это мило и приятно, прекрасное начало дня!»

После публикации видео про кота рассказал таблоид Daily Mail — вторая после The Sun по величине тиража ежедневная газета в Великобритании.