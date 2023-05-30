Соцсети: в Барнаул прибыл долгожданный трамвай нового поколения из Белоруссии

"Барнаул 22" сообщает о том, что в Барнаул прибыл трамвай нового поколения "БКМ". Также барнаульцы сообщают, что заметили на улицах города первый белорусский трамвай.

"Барнаул 22" сообщает, что новый трамвай БКМ Т811 "МиНиН" прибыл в депо №3 в 4 часов утра.

По информации сообщества, транспорт не сразу выйдет на линию. Для начала его необходимо распаковать и поставить на баланс, а после настроить, провести по необходимости ремонт и обкатать. А также обучить слесарей и водителей.

Трамвай выйдет на улицы Барнаула ближе к концу лета, либо к концу 2023 года.

Трамвай нового поколения Барнаул 22. Фото: Татьяна Гулидова

Одновременно с этим Telegram-канал "В курсе 22" сообщает, что на улицах города был замечен первый белорусский трамвай.