Соцсети: в Барнауле за вечер обокрали три продуктовых магазина

По данным сообщества, первая кража произошла в 18:21 в магазине на улице Гоголя. Затем обокрали магазины на Комсомольском и Молодежной.
Сообщается, что молодым людям на вид 25−30 лет. У обоих при себе были черные рюкзаки.
24 марта двое молодых людей обокрали три продуктовых магазина в Барнауле. В общей сложности, они унесли 92 палки сырокопченой колбасы, 6 банок кофе и сыр, сообщает «Инцидент Барнаул».
По данным сообщества, первая кража произошла в 18:21 в магазине на улице Гоголя. Затем обокрали магазины на Комсомольском и Молодежной.
Сообщается, что молодым людям на вид 25−30 лет. У обоих при себе были черные рюкзаки.
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