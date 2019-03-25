Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Соцсети: в Барнауле за вечер обокрали три продуктовых магазина

24 марта двое молодых людей обокрали три продуктовых магазина в Барнауле. В общей сложности, они унесли 92 палки сырокопченой колбасы, 6 банок кофе и сыр, сообщает «Инцидент Барнаул».

Колбаса.
Колбаса.
СС0

По данным сообщества, первая кража произошла в 18:21 в магазине на улице Гоголя. Затем обокрали магазины на Комсомольском и Молодежной.

Сообщается, что молодым людям на вид 25−30 лет. У обоих при себе были черные рюкзаки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость