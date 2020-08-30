Соцсети: в Бийске совершенно новый детский сад затопило нечистотами

Сообщество «Инцидент Бийск» пишет о ЧП, произошедшем на днях в одном из местных детских садиков. Со слов очевидцев, учреждение, которое вот-вот должно открыться затопило нечистотами из канализации.

Автор сообщения остался анонимным. При этом он выложил корпоративную переписку, в которой работников детского сада призывают выйти на работу и собственноручно убрать помещения.

«Подвал недавно открывшегося садика № 40 на Севастопольской затопило нечистотами из близлежащих домов. Родителям воспитанников ничего про это не сказали, просто закрыли на несколько дней учреждение, якобы на обычную санитарную обработку», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уже 31 августа детский сад планируется открыть.

Нечистоты в детском садике в Бийске. vk.com/incident 22 Нечистоты в детском садике в Бийске. vk.com/incident 22

«А теперь представьте, сколько заразы там осталось, ведь не проводилось никаких проверок и профессиональной дезинфекции», — добавляет автор сообщения.

Как ранее писал «Бийский рабочий», детский сад на Севастопольской строился с 2018 года. Здание двухэтажное. Общая его площадь составит 3774 кв. м.

Любопытно, что тогда же местные власти уверяли: при строительстве здания садика будет продумана и система водоотведения. Протащить ливневку с затопляемой территории должны чуть ли не с квартал и врезать ее в имеющуюся городскую систему канализации.