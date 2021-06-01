Соцсети: жители края начали варить варенье из шишек алтайских сосен. Как это?

Несколько подписчиков странички «Грибники Барнаула и Алтайского края» рассказали, что уже наварили варенье из сосновых шишек. Они утверждают, что сейчас для этого самое время. О том, как это делается, altapress.ru узнал из блога Екатерины Манцуровой . Хотя ее вариант — не единственный.

Шишки собирают в конце мая или начале июня. Если холодно — то и до конца июня. Для варенья шишки должны быть только молодыми, зеленого цвета, мягкие на ощупь, длиной не более 4−5 сантиметров и без плесени.

Пригодные для варенья шишки легко проткнуть ножом (если не легко, то вы опоздали). А вот рецепт.

Промойте их проточной водой , уберите все ненужное — палочки или паучки.

уберите все ненужное — палочки или паучки. После этого залейте шишки водой , но чтобы жидкость была выше их на 2 сантиметра ( они всплывают , поэтому прижмите их рукой — так вы поймете , сколько воды налить).

но чтобы жидкость была выше их на 2 сантиметра они всплывают поэтому прижмите их рукой — так вы поймете сколько воды налить). Добавьте сразу же сахарный песок: килограмм сахара на килограмм шишек.

Поставьте тару на огонь и иногда помешивайте , после закипания снимайте пенку.

после закипания снимайте пенку. Сахар должен весь раствориться , а зеленые красавчики постепенно станут коричневыми.

а зеленые красавчики постепенно станут коричневыми. После закипания поставьте плиту на средний огонь и варите около двух часов , помешивая. А затем в горячем виде разлейте по стерилизованным баночки.

Варенье из сосновых шишек. ВКонтакте: «Грибники Барнаула и Алтайского края»

На вкус домашнее варенье немного терпкое с сильным ароматом. Магазинное — совсем другое, рассказали подписчики странички «Грибники Барнаула и Алтайского края».

Делают такое варенье не от бедности — его любители утверждают, что оно полезно и будто бы обладает оздоравливающим эффектом.