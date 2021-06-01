Соцсети: жители края начали варить варенье из шишек алтайских сосен. Как это?

Шишки собирают в конце мая или начале июня. Если холодно — то и до конца июня. Для варенья шишки должны быть только молодыми, зеленого цвета, мягкие на ощупь, длиной не более 4−5 сантиметров и без плесени.
Пригодные для варенья шишки легко проткнуть ножом (если не легко, то вы опоздали). А вот рецепт.
- Промойте их проточной водой, уберите все ненужное — палочки или паучки.
- После этого залейте шишки водой, но чтобы жидкость была выше их на 2 сантиметра (они всплывают, поэтому прижмите их рукой — так вы поймете, сколько воды налить).
- Добавьте сразу же сахарный песок: килограмм сахара на килограмм шишек.
- Поставьте тару на огонь и иногда помешивайте, после закипания снимайте пенку.
- Сахар должен весь раствориться, а зеленые красавчики постепенно станут коричневыми.
- После закипания поставьте плиту на средний огонь и варите около двух часов, помешивая. А затем в горячем виде разлейте по стерилизованным баночки.
На вкус домашнее варенье немного терпкое с сильным ароматом. Магазинное — совсем другое, рассказали подписчики странички «Грибники Барнаула и Алтайского края».
Делают такое варенье не от бедности — его любители утверждают, что оно полезно и будто бы обладает оздоравливающим эффектом.