2 июня
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Жизнь

Соцсети: жители края начали варить варенье из шишек алтайских сосен. Как это?

Несколько подписчиков странички «Грибники Барнаула и Алтайского края» рассказали, что уже наварили варенье из сосновых шишек. Они утверждают, что сейчас для этого самое время. О том, как это делается, altapress.ru узнал из блога Екатерины Манцуровой. Хотя ее вариант — не единственный.

Сосновые шишки. Алтай.
Сосновые шишки. Алтай.
ВКонтакте: «Грибники Барнаула и Алтайского края»

Шишки собирают в конце мая или начале июня. Если холодно — то и до конца июня. Для варенья шишки должны быть только молодыми, зеленого цвета, мягкие на ощупь, длиной не более 4−5 сантиметров и без плесени.

Пригодные для варенья шишки легко проткнуть ножом (если не легко, то вы опоздали). А вот рецепт.

  • Промойте их проточной водой, уберите все ненужное — палочки или паучки.
  • После этого залейте шишки водой, но чтобы жидкость была выше их на 2 сантиметра (они всплывают, поэтому прижмите их рукой — так вы поймете, сколько воды налить).
  • Добавьте сразу же сахарный песок: килограмм сахара на килограмм шишек.
  • Поставьте тару на огонь и иногда помешивайте, после закипания снимайте пенку.
  • Сахар должен весь раствориться, а зеленые красавчики постепенно станут коричневыми.
  • После закипания поставьте плиту на средний огонь и варите около двух часов, помешивая. А затем в горячем виде разлейте по стерилизованным баночки.
Варенье из сосновых шишек.
Варенье из сосновых шишек.
ВКонтакте: «Грибники Барнаула и Алтайского края»

На вкус домашнее варенье немного терпкое с сильным ароматом. Магазинное — совсем другое, рассказали подписчики странички «Грибники Барнаула и Алтайского края».

Делают такое варенье не от бедности — его любители утверждают, что оно полезно и будто бы обладает оздоравливающим эффектом.

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