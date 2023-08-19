Соцвыплаты смогут получать медработники с высшим немедицинским образованием

Правительство расширило список медработников, получающих социальные выплаты. Теперь их смогут получить медработники с высшим немедицинским образованием. Об этом сообщает "Интерфакс".

В службе Минздрава подчеркнули, что решение затронет порядка 3 тыс. сотрудников. В их числе работники с высшим немедицинским образованием.

"Это те, кто трудятся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению", - сообщили в ведомстве.

Также на социальные выплаты смогут рассчитывать медработники, работающие в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. Их установят за счет средств региональных бюджетов.

Сумма соцвыплаты составит до 18,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника.