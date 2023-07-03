Жители Алтая получат прибавку к пенсии при определенных условиях

Более двух тыс. жителей Республики Алтай получают прибавку к пенсии за сельский стаж. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

На дополнительную выплату могут рассчитывать пенсионеры, проживающие в селе, проработавшие в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях не менее 30 лет.

В список профессий, дающих право на надбавку входят более 500 должностей и специальностей.

"Сельская" выплата будет прибавлена к страховой пенсии по старости или инвалидности.

С 2023 года размер прибавки вырастет до 1891 рубля, сообщила управляющей ОСФР по РА Ольга Каташева.

Данная поддержка действует с 2019 года, напоминают в отделении Социального фонда России по региону.

Ранее Минтруд пообещал двойную индексацию пенсий в течение двух лет.