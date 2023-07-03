Жители Алтая получат прибавку к пенсии при определенных условиях

На дополнительную выплату могут рассчитывать пенсионеры, проживающие в селе, проработавшие в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях не менее 30 лет.
В список профессий, дающих право на надбавку входят более 500 должностей и специальностей.
"Сельская" выплата будет прибавлена к страховой пенсии по старости или инвалидности.
С 2023 года размер прибавки вырастет до 1891 рубля, сообщила управляющей ОСФР по РА Ольга Каташева.
Данная поддержка действует с 2019 года, напоминают в отделении Социального фонда России по региону.
Ранее Минтруд пообещал двойную индексацию пенсий в течение двух лет.