17 мая
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Жизнь

Некоторые россияне смогут получать пенсию автоматически

Россияне смогут получать выплаты по потере кормильца автоматически, без обращения в Социальный фонд. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Госдума приняла соответствующий законопроект 16 мая. Согласно ему, пенсии по случаю потери кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначать в беззаявительном порядке.

Также несовершеннолетние дети, потерявшие кормильца, буду получать выплаты автоматически и в сокращенные сроки. Пенсию будут начислять не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти из федерального регистра сведений о населении.

«Принятие закона позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот же законопроект уточнит понятие «нетрудоспособные граждане». Согласно ему, к ним будут относиться юноши и девушки 18 лет, получившие основное или среднее общее образование.

В настоящее время, чтобы получить пенсию по потере кормильца или перерасчет, необходимо явиться в Социальный фонд.

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