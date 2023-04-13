Дачники-пенсионеры могут рассчитывать на разовую выплату

Однако деньги можно будет потратить только на определенные цели, пишет pnz.ru.

Средства перечислят по заявке, получить их могут как неработающие, так и работающие пенсионеры.

Законодательно

Порядок поддержки ведения садоводства и огородничества регулируется законодательно с 2017 года. Какими именно методами поддерживать дачников, устанавливают региональные органы власти и местного самоуправления.

С 2022 года владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированные в качестве самозанятых, вправе рассчитывать на субсидии, предоставляемые отрасли правительством.

Между тем изымать дачи и участки за долги предложили в России. Речь идет о задолженностях в три года. Изымать дачи предложили в садово-товарищеских сообществах.

Ранее врач рассказала, кому лучше отказаться от поездок на дачу.