Врач перечислила, кому лучше отказаться от поездок на дачу

В частности, сократить поездки на дачу следует россиянам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
«Дело в том, что пациенты, как правило, имеют определенный набор препаратов, который необходимо принимать строго на постоянной основа», — объяснила Новикова.
По ее словам, в поездках оказание медицинской помощи может затрудниться, и желательно получить предварительную консультацию у врача. Это нужно, чтобы убедиться, находятся ли болезни в ремиссии и не требуют ли дополнительного лечения.
«А если есть необходимость в проведении дополнительного обследования, то (нужно. — Прим. ред.) обязательно провести его», — подчеркнула Новикова.
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