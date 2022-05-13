Не сочетать кофе с едой порекомендовала диетолог

По словам Нефедовой, кофе не подходит для завтрака. Он не насыщает организм всеми необходимыми ему минеральными веществами.
«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа и магния», — подчеркнула диетолог.
Специалист советует употреблять кофе через полчаса после приема пищи, чтобы полезные вещества успели усвоиться. Она отметила, что под действием кофеина из организма выводится один из важнейших элементов — кальций.
Добавила: чтобы потерять 12 миллиграммов кальция, достаточно одной чашки напитка.
«Лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже пойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием и железом», — уточнила Нефедова.
Кроме того, нутрициолог не рекомендует включать в рацион кофейные напитки с сиропами. Сладкие продукты делают их слишком калорийными и приводят к лишнему весу.