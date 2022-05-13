Не сочетать кофе с едой порекомендовала диетолог

Пить кофе во время еды не следует, объяснила радио Sputnik диетолог-нутрициолог Наталья Нефедова. Врач рассказала, как сделать напиток максимально полезным.

По словам Нефедовой, кофе не подходит для завтрака. Он не насыщает организм всеми необходимыми ему минеральными веществами.

«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа и магния», — подчеркнула диетолог.

Специалист советует употреблять кофе через полчаса после приема пищи, чтобы полезные вещества успели усвоиться. Она отметила, что под действием кофеина из организма выводится один из важнейших элементов — кальций.

Добавила: чтобы потерять 12 миллиграммов кальция, достаточно одной чашки напитка.

«Лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже пойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием и железом», — уточнила Нефедова.

Кроме того, нутрициолог не рекомендует включать в рацион кофейные напитки с сиропами. Сладкие продукты делают их слишком калорийными и приводят к лишнему весу.