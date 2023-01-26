Изымать дачи и участки за долги предложили в России

Речь идет о задолженностях в три года, заявил руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков.
По его словам, изымать дачи предложили в садово-товарищеских сообществах.
«Если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы», — сказал Сауков.
Эксперт подчеркнул, что таких участков примерно 15%. Но сейчас продать или изъять их — непросто.
В связи с этим страдают садовые сообщества. Они не получают достаточно финансирования.
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