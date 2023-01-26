26 января
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Дом и дача

Изымать дачи и участки за долги предложили в России

Изымать дачи и земельные участки за долги предложили в России, пишут «Известия».

Дом, дача, стройка.
Дом, дача, стройка.
СС0

Речь идет о задолженностях в три года, заявил руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков.

По его словам, изымать дачи предложили в садово-товарищеских сообществах.

«Если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы», — сказал Сауков.

Эксперт подчеркнул, что таких участков примерно 15%. Но сейчас продать или изъять их — непросто.

В связи с этим страдают садовые сообщества. Они не получают достаточно финансирования.

Ранее врач рассказала, кому лучше отказаться от поездок на дачу.

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