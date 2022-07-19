19 июля
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Дом и дача

Как избавиться от сорняков на даче. ТОП-5 действенных средств

Сорняки — «страшный сон» дачников и огородников. Как вывести их с участка, сэкономив деньги — в подборке советов altapress.ru

Борщевик
Борщевик
СС0
1
Перекопайте почву

Если надо убрать с участка сорняки, можно тщательно перекопать землю и выбрать все ненужные корневища. Считается, что это — эффективный способ борьбы с пыреем (травой семейства Злаков) и одуванчиками.

2
Обработайте гербицидами

Сорняки и их корни «боятся» гербицидов (химических веществ) — к примеру, «Арсенала», «Раундала» и «Торнадо».

Однако у этого метода есть противники, поскольку он менее экологичный, пишет «Комсомольская правда».

Одуванчик в Барнауле. 31 августа 2017 года.
Одуванчик в Барнауле. 31 августа 2017 года.
altapress.ru
3
Мульчирование

Чтобы не допустить сорняков, опытные садоводы рекомендуют мульчировать грунт торфом. Кроме того, принято использовать опилки, скошенную траву, шелуху семян подсолнечника и кору.

Но, отметим, последнюю не следует применять на грядках с овощами.

4
«Осушите» грунт

Мокрица «сбежит», если осушать участок. Как правило, для этого его мульчируют известью. Так понижается кислотность почвы.

Работы в саду, огороде
Работы в саду, огороде
СС0
5
Поговорите с соседями

Чтобы не «загрязнить» сад лишними растениями, попросите соседей зачистить их участки. Так сорняки не смогут бесконтрольно размножаться.

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