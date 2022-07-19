Как избавиться от сорняков на даче. ТОП-5 действенных средств

Если надо убрать с участка сорняки, можно тщательно перекопать землю и выбрать все ненужные корневища. Считается, что это — эффективный способ борьбы с пыреем (травой семейства Злаков) и одуванчиками.
Сорняки и их корни «боятся» гербицидов (химических веществ) — к примеру, «Арсенала», «Раундала» и «Торнадо».
Однако у этого метода есть противники, поскольку он менее экологичный, пишет «Комсомольская правда».
Чтобы не допустить сорняков, опытные садоводы рекомендуют мульчировать грунт торфом. Кроме того, принято использовать опилки, скошенную траву, шелуху семян подсолнечника и кору.
Но, отметим, последнюю не следует применять на грядках с овощами.
Мокрица «сбежит», если осушать участок. Как правило, для этого его мульчируют известью. Так понижается кислотность почвы.
Чтобы не «загрязнить» сад лишними растениями, попросите соседей зачистить их участки. Так сорняки не смогут бесконтрольно размножаться.