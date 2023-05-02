3 мая
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Жизнь

Россиянам могут начать доплачивать за долгий брак

Депутаты Госдумы приступили к разработке законопроекта о федеральных выплатах к юбилеям супружеской жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Любовь.
Любовь.
СС0

Предполагается, что выплаты смогут получать россияне, прожившие в браке определенное количество времени. Депутаты предлагают начать выплаты от 15−20 лет совместной жизни.

Инициаторы законопроекта отмечают, что деньги смогут получить каждый из супругов.

«Например, прожили в браке 15 лет, каждому из супругов выплачивается по 15 тыс. рублей. Прожили 50 лет вместе, каждому выплачивается по 50 тыс.», — передает «Российская газета».

При этом будут учитываться повышающий коэффициент для северных регионов, количество детей в семье. Полученные средства супруги смогут тратить по своему усмотрению.

Автор разрабатываемого закона Ярослав Нилов уточнил, что новый законопроект будет посвящен памяти основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, который всю жизнь был приверженцем семейных ценностей.

На данный момент такие выплаты введены в 20 регионах страны, среди которых Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

Ранее барнаульский психолог рассказал, как делить деньги в семье, чтобы не ругаться.

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