В Алтайском крае ветераны ВОВ получили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

167 ветеранов Великой Отечественной войны из Алтайского края получили приуроченную к 9 мая выплату, сообщает правительство региона.

Сумма выплаты согласно указу Президента составила 10 тыс. рублей. Она полагается инвалидам и непосредственным участникам событий тех лет.

Деньги автоматически назначили ветеранам в апреле вместе с двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатной и дополнительным материальным обеспечением.

Как уточнила управляющая отделением Соцфонда России по Алтайскому краю, средний доход участников ВОВ с учетом этих выплат составляет более 40 тыс. рублей в месяц.

Ранее altapress.ru показал, как праздничные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны проходят в Барнауле.