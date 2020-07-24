Соцзащита отказала в «путинском» пособии жительнице Барнаула из-за одной буквы

Органы соцзащиты Алтайского края отказались назначить ежемесячную выплату на ребенка жительнице Барнаула из-за ошибки в написании одной буквы в отчестве дочки, сообщили в алтайском отделении ОНФ. В решение проблемы пришлось вмешаться общественникам.

Отказать нельзя начислить

У жительницы Барнаула Марины Г. двое детей. Она в разводе, алиментов от бывшего мужа не получает, зарплата небольшая, доход на члена семьи меньше прожиточного минимума.

В общем, семья по всем параметрам соответствует критериям для получения нового пособия на ребенка 3−7 лет, введенного по поручению президента РФ Владимира Путина.

В мае Марина Г. написала заявление на портале госуслуг, рассчитывая получить пособие на пятилетнюю дочку. Но получила отказ от соцзащиты. Тогда женщина обратилась в ОНФ. И только после вмешательства фронтовиков выяснилась причина.

Деньги. CCO.

Цены ошибки — 5 тыс. рублей в месяц

Подавая заявление о назначении пособия на портале госуслуг, она допустила ошибку в отчестве ребенка: вместо АлекСЕЕвна написала АлекССЕвна. Ошибка в одной букве стоила Марине Г. 5,1 тыс. рублей в месяц — таков размер пособия по этой программе.

Автоматизированная информационная система не нашла такого ребенка, поэтому маме пришел отказ на основании предоставления недостоверных или неполных сведений.

После сигнала общественников ситуация разрешилась. Женщина подала новое заявление и минсоцзащиты уже перечислило ей более 35 тыс. рублей — за период с 1 января.

Кошелек , зарплата. СС0

7 фактов о пособии на детей 3−7 лет

Пособия положены только тем семьям , в которых доход не больше прожиточного минимума на человека.

в которых доход не больше прожиточного минимума на человека. Выплату получит один из родителей ребенка , которому исполнилось 3 года , но не исполнилось 8 лет.

которому исполнилось 3 года но не исполнилось 8 лет. Если детей несколько , пособие положено на каждого.

пособие положено на каждого. Доходы безработных родителей не учитываются.

Сумма пособия — 50% детского прожиточного минимума в регионе.

В 2020 году пособие начислят задним числом — с января.

Платить начали с июня.

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