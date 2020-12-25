Соверши новогоднее чуда для маленькой Авроры вместе с фондом «Облака»

Маленькая девочка по имени Аврора, она словно рождественский ангелочек ворвалась в жизнь фонда «Облака». Ей всего два года, но она уже не боится врачей и больничных палат. Ведь она начала свое знакомство с этим миром с операции на ее милых ручках.

Аврора первый и долгожданный ребенок в семье Ирины. Вместе с мужем они, как любая семья, долго планировали детей и, наконец, получилось. Мама оказалась беременна двойней.

Женщина не поверила своему счастью, что ждет не только юную принцессу, но и сына, которого так хотел отец. Но случилось непоправимое.

В семье Ирины произошло горе. Скоропостижно скончался отец, и она полетела на его похороны. В тот момент она пережила один из самых сильных стрессов в своей жизни. Переживание гибели родного человека и авиаперелеты сыграли злую шутку с будущей мамой.

На восьмой неделе беременности у нее произошло кровотечение. Именно это лишило жизни одного из детей в утробе и искалечило тело маленькой, еще не родившийся девочки.

«Ангел пришел в мою жизнь»

Во время УЗИ врачи говорили, что малышка всегда держит ручки в кулачках, а ножки совсем не показывает. Но никто не мог подумать, что маленькая принцесса совсем не похожа на обычных детей.

Мама вспоминает свои первый эмоции, когда она увидела Аврору сразу после рождения:

«Когда ты ждешь первенца, вся в предвкушении появления чуда на свет. Но теперь приносят изуродованного малыша. Я не могла поверить, что это моя девочка. Ножка размером с голову, совсем нет пальчиков на ногах и руках, носик, как клювик птички. Я испугалась в тот момент».

Сейчас для мамы нет прекраснее ребенка, чем ее малышка Аврора.

«Она для меня словно божий дар, ангел, спустившийся на землю. Аврора невероятно чуткий ребенок. В свои два года она очень многое понимает. Если мне грустно, она может подойти и своими милыми ладошками вытереть падающую слезу», — откровенно рассказывает Ирина.

«Ангел пришел в мою жизнь» Благотворительный фонд «Облака»

Что говорят врачи

Врачи поставили диагноз Синдром Амниотических перетяжек. Малышка родилась без пальчиков на руках и ногах.

Первую свою операцию девочка перенесла, когда ей было 9 дней. Врачи спасали ножку младенца. Сейчас она уже перенесла 4 операции, и до 8 лет ожидает еще 10 хирургических вмешательств.

На вопрос «Почему малышка родилась такой особенно?» врачи не находят однозначного ответа. Генетики не видят патологии генов. Лишь однажды врач-генетик, который знаком с малышкой с рождения, сказал, что Аврора во время кровотечения матери в утробе словно, сражаясь за свою жизнь, ручками и ножками отталкивала от себя нити плоти.

Так и получилось, что девочка боролась за свою жизнь, чтобы родится, а сейчас мама сражается за здоровье малышки.

Путь к здоровью маленькой Авроры

Раз за разом Авроре восстанавливают пальчики на ее ручках и ножках. Сейчас она немного подросла и уже стала понимать, что совсем не похожа на остальных детей. С наступлением холодов она слезно просила маму надеть ей варежки, как остальным ребятам в садике. Это значит, что большой пальчик должен был быть отделен от других, чтобы теплые рукавички держались.

После последней операции девочка с гордостью показывает свой отдельно расположенный большой палец.

В такие моменты задумываешься, о том, что на самом деле важно. Хочется отбросить ежедневную суету работы или домашних хлопот. Хочется вместе с девочкой прыгать от счастья, видя ее новый большой пальчик.

Впереди ее ждут операции и долгие годы реабилитаций, с чем и будет помогать фонд «Облака».

Ведь Ирина осталась одна. Муж бросил семью, когда маленькой Авроре было 7 месяцев. Но это совсем другая история, мы обязательно вам ее расскажем в грядущем году.

Ирина и девочка Аврора одна из сотни семей, которые обратились в фонд «Облака» за помощью. Всем им нужна разная, но одинаково большая помощь и поддержка.

Поэтому в канун нового года мы объявили самый большой в крае Благотворительный розыгрыш. Мы хотим иметь возможность каждый день помогать мама и их деткам справлять с их жизненными трудностями.

Соверши пожертвование на сумму от 150 рублей и принимай участие в розыгрыше. Так ты поможешь маленькой Авроре.

Все подробности в аккаунте @oblaka2021.

Сделать пожертвования можно удобным для вас способом: На сайте фонда по ссылке https://fondoblaka.com/pozhertvovat. смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Информация действительна на момент публикации